В Хабаровске открыли онлайн-продажи билетов на теплоход в Фуюань

Первый доступный к покупке рейс — 6 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отправиться из Хабаровска в Фуюань и обратно на теплоходе теперь можно будет без визита в кассы речного вокзала или офисы турфирм. Онлайн-продажи билетов на судно «70 лет Победы» запустили на одном из агрегаторов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Стоимость билетов на первый рейс, который отправляется 6 мая в 9:30 из Хабаровска, составляет почти 6 тысяч рублей. В другие дни цена выше — 8 587 рублей.

Продолжительность поездки из Хабаровска в Китай на теплоходе «70 лет Победы» — около полутора часов. За время зимовки судно прошло модернизацию: рабочие демонтировали 16 кресел и заменили их 14-ю с кожаной обивкой.

Пока для бронирования доступно 4 рейса: 6, 7, 12 и 14 мая. Таким образом, на старте международной речной навигации современный теплоход будет курсировать дважды в неделю. Напомним, что в марте обсуждалась перспектива запуска рейсов шесть раз в неделю с возможностью отплытия «70 лет Победы» дважды в день при наличии спроса.