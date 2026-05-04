68 пожаров потушили в Красноярском крае за воскресенье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. МЧС Красноярского края сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона случилось 68 пожаров, 23 из них — это палы сухой травы. Всего за прошедшую неделю в крае ликвидировано 298 пожаров, погибли 3 человека, травмированы 13.
В березовском районе сгорела баня на площади 48 квадратных метров. Пострадал пожилой мужчина, с ожогами его госпитализировали в краевую больницу.
В Уяре сгорела хозпостройка и повреждена огнем стена жилого дома. Общая площадь пожара — 60 квадратных метров.