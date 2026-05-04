Хабаровской пенсионерке помогут вернуть 177 тысяч рублей, украденных мошенниками

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска защитила права 76 летней жительницы краевой столицы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска защитила права 76 летней жительницы краевой столицы, ставшей жертвой телефонных мошенников. В марте 2025 года женщина перевела 177 тыс. руб. на счёт злоумышленников после звонка от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Звонившие убедили пенсионерку перечислить средства на «безопасный счёт», ссылаясь на якобы существующую угрозу мошеннических действий. По факту хищения следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Расследование показало, что деньги поступили на банковский счёт, принадлежащий жителю Алтайского края.

Прокуратура района направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Красногорский районный суд Алтайского края удовлетворил исковые требования. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Почта: red.habkp@phkp.ru