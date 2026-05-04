Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский аккордеонист получил путёвку на Кубок мира

Музыкант из Хабаровска стал победителем всероссийского конкурса имени Виктора Никиточкина.

В Хабаровске подвели итоги I Открытого Всероссийского конкурса-фестиваля баянистов и аккордеонистов имени Виктора Никиточкина, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Главную награду — Гран-при с правом участия в Кубке мира — завоевал хабаровский аккордеонист Даниил Баринов.

«Когда я подавал заявку, я не ставил перед собой никаких ожиданий, но чувствовал груз ответственности, потому что конкурс посвящён памяти моего учителя… Честно говоря, я до сих пор в шоке», — рассказал Даниил Баринов.

Он добавил, что для него участие стало внутренним испытанием.

«Это больше был вызов для себя. И тем приятнее, что я получил и первую премию, и огромную честь представлять Хабаровский край на Кубке мира в Казахстане», — отметил музыкант.

По данным организаторов, в конкурсе приняли участие 37 исполнителей из разных регионов страны. Мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стало частью масштабной программы по развитию исполнительской школы баяна и аккордеона.

Особым символом конкурса стала преемственность: победитель является учеником Виктора Никиточкина, в память о котором и создан фестиваль.

«Преемственность традиций, заложенных мастером, стала одной из ключевых идей фестиваля», — подчеркнули организаторы.

Также по решению жюри специальный приз — новый аккордеон — получила детская музыкальная школа Хабаровского района. Инструмент передан учреждению в поддержку будущих музыкантов.

Фестиваль завершился гала-концертом с участием российских и зарубежных исполнителей. В филармонии отметили, что конкурс стал заметным событием федерального уровня и площадкой для новых имён.