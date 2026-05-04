Ко Дню Победы бойцам СВО подарили сборники стихов иркутских поэтов

Иркутские поэты выпустили сборник стихов «Свет Родины» для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Издание, в которое вошли более 80 произведений 29 авторов разных поколений, подготовлено ко Дню Победы. Книги «карманного» формата крупным шрифтом выпущены тиражом 5000 экземпляров. Часть сборников уже передана в танковый полк и лазарет ДНР.
«Мы решили поддержать ребят теплом родного дома», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Среди поэтов — Иосиф Уткин, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов и другие. Добавим, что на освобождённые территории также отправили тысячи изданий публицистики и мемуаров.
