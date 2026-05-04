Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ко Дню Победы бойцам СВО подарили сборники стихов иркутских поэтов

В издание вошло более 80 произведений 29 авторов разных поколений.

Источник: Правительство Иркутской области

Иркутские поэты выпустили сборник стихов «Свет Родины» для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Издание, в которое вошли более 80 произведений 29 авторов разных поколений, подготовлено ко Дню Победы. Книги «карманного» формата крупным шрифтом выпущены тиражом 5000 экземпляров. Часть сборников уже передана в танковый полк и лазарет ДНР.

«Мы решили поддержать ребят теплом родного дома», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Среди поэтов — Иосиф Уткин, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов и другие. Добавим, что на освобождённые территории также отправили тысячи изданий публицистики и мемуаров.

Ранее сообщалось о бойце СВО, который за несколько месяцев дослужился до инструктора БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше