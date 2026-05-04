Тайные защитники: Куба собирает военный щит против США

США могут атаковать Кубу, военная агрессия в сторону острова стала беспрецедентной, заявили власти. Политолог Перенджиев сказал, кто встанет на сторону Острова Свободы.

Источник: Аргументы и факты

В случае военной агрессии США против Кубы островное государство не останется без внешней поддержки, на помощь придут Никарагуа, Китай и ряд других государств. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны США в отношении страны достигла беспрецедентного уровня.

«Никарагуа в военном смысле может выступить союзником Кубы. Китай не останется в стороне, потому что понимает, если США начнут там хозяйничать, то это серьезным образом перекроет торговые пути, еще сильнее ударит по экономическим интересам компаний, которые действуют в Латинской америке и портах Панамского канала», — отметил Перенджиев.

Что касается стран латиноамериканского региона, то открыто возмущаться действиями Вашингтона, в том числе по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пока рискнула только Колумбия. Остальные государства предпочли не ссориться с США напрямую.

«Это не значит, что они одобряют их деятельность. Но какую-то скрытую помощь Кубе, пусть и незначительную, они оказать могут. Например, я допускаю, что они могут отправить добровольцев», — уточнил Перенджиев.

Политолог убежден, что план нападения на Кубу может серьезно провалиться.

«В США полагают, что Кубу легче раздавить, потому что она далеко от России и Китая. Но мне кажется, здесь они могут серьезно просчитаться. Прямого нападения, по крайней мере пока, я думаю, не произойдет. Хотя заявления будут решительные, мол, “мы задавим Кубу”. Но Куба будет защищаться, и весь её народ будет защищаться. Собственно, об этом четко сказал и президент Кубы», — резюмировал Перенджиев.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше