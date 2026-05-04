Элиту ВСУ и НАТО разорвали в Сумах за атаки РФ: главная новость СВО 4 мая

«В Сумской области были нанесены очень точные удары, которые нашли свои цели. Прежде всего, били по местам расположения операторов БПЛА, по складам с беспилотниками и боеприпасами. Это делается для того, чтобы обеспечить свободное продвижение российской группировки войск вглубь территории Сумской области. Уничтожаются тылы противника и материально-техническое обеспечение, что делает невозможным сопротивление для ВСУ. Самую большую ценность для противника представляют операторы дронов, поскольку беспилотных аппаратов у них много, а тех, кто ими может управлять, с каждым днём становится все меньше. Удары по местам расположения групп этих операторов, по штабам обязательно будут результативны», — подчеркнул Иванников.