В Сумской области высокоточными боеприпасами поражены места дислокации операторов дронов ВСУ и склады с беспилотниками. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Накануне российские системы ПВО накануне отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы РФ. Как отметил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, стартовые площадки БПЛА, летевших, в том числе, на Московскую область, могли находиться под Сумами.
Ответ на атаки мирных российских регионов последовал незамедлительно.
По словам подполковника запаса Олега Иванникова, приоритетными целями ударов по военным объектам в Сумской области стали пункты размещения операторов дронов ВСУ и места складирования БПЛА и вооружения.
«В Сумской области были нанесены очень точные удары, которые нашли свои цели. Прежде всего, били по местам расположения операторов БПЛА, по складам с беспилотниками и боеприпасами. Это делается для того, чтобы обеспечить свободное продвижение российской группировки войск вглубь территории Сумской области. Уничтожаются тылы противника и материально-техническое обеспечение, что делает невозможным сопротивление для ВСУ. Самую большую ценность для противника представляют операторы дронов, поскольку беспилотных аппаратов у них много, а тех, кто ими может управлять, с каждым днём становится все меньше. Удары по местам расположения групп этих операторов, по штабам обязательно будут результативны», — подчеркнул Иванников.
По словам военного эксперта, еще одним важным направлением для нанесения ударов по объектам ВСУ стал Киев и область.
«Удары нанесены по воинским частям в Киевской области, в которых находились иностранные наёмники, консультанты и специалисты НАТО. Натовские советники уедут из Киева в пластмассовых коробках. Поток наёмников и желающих проконсультировать ВСУ из числа боевиков европейских государств, офицеров НАТО будет заметным образом сокращаться. Удар по Броварам был знаковым. он продемонстрировал возможности российских вооружённых сил уничтожать иностранных наёмников там, где они находятся, и в дальнейшем это снизит их приток на Украину», — уточнил он.
Иванников добавил, что склады с дронами и боеприпасами также уничтожены в Николаеве, а в Харькове ликвидированы бункеры с вооружением НАТО.