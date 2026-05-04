Около 3 тысяч жителей края собрались в Овсянке в день рождения Виктора Астафьева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционный фестиваль, посвящённый дню рождения писателя Виктора Астафьева, прошел 1 мая в селе Овсянка.
Площадки работали на улицах села, набережной Енисея и у Мемориального комплекса. Для гостей организовали выставки, экскурсии, мастер-классы, игры, спектакли, викторины и концерт.
В церемонии возложение цветов к могиле писателя приняли участие губернатор Михаил Котюков, министр культуры края Аркадий Зинов и внучка Виктора Астафьева.
На празднике работали ярмарка, детская площадка, фотозона, фудкорт и полевая кухня. Гости могли посетить Национальный центр Астафьева, Библиотеку-музей и Мемориальный комплекс. Была представлена выставка работ учеников художественных школ, выставка-продажа фотографий, картин и предметов прикладного искусства, а также экспозиция ретро-транспорта с личным автомобилем писателя.
У мемориала участникам Великой Отечественной войны нёс почётный караул участников движения «Юнармия».
Завершился праздник большим концертом творческих коллективов Красноярска.
Всего праздник собрал около 3 тысяч жителей Красноярского края.