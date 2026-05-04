Допинг вскрылся — форвард «Спартака» сдал положительный тест

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест в 2025 году. Факт подтвержден клубом и самим футболистом.

В заявлении команды указано, что игрок получил уведомление о неблагоприятном результате анализа, взятого во внесоревновательный период. После этого его временно отстранили от деятельности, связанной со спортом, однако с 30 апреля запрет сняли. Российское антидопинговое агентство разрешило нападающему вернуться к тренировкам и матчам. Дальнейшие действия определяются антидопинговыми правилами.

Сам футболист назвал произошедшее серьезным потрясением и заявил, что не использовал запрещенные вещества осознанно. Он отметил, что временное отстранение отменено, и подтвердил участие в тренировках и играх. Разбирательство по делу продолжится после завершения сезона, детали не раскрываются.

По действующим нормам, санкции за положительный тест варьируются от предупреждения до многолетней дисквалификации.

Заболотному 34 года. В текущем сезоне он провел 16 официальных матчей за «Спартак» и не отметился голами. В чемпионате команда за два тура до финиша занимает четвертое место, также продолжает выступление в Кубке России.

