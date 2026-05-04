Юрий Слюсарь оценил возможности экологического туризма в Усть-Донецком районе

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил два успешных туристических объекта региона — глэмпинг «Синий Яр» и экопарк «Олений ручей» в Усть-Донецком районе. Глава региона осмотрел их инфраструктуру, познакомился с разработанными туристическими программами, пообщался с руководителями и гостями.
В глэмпинге «Синий Яр» расположены жилые модули на 50 человек, зона питания, банный комплекс, детские и спортивные площадки, есть пляж и экологические тропы. В прошлом году этот объект стал победителем Российской туристической премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший глэмпинг».
Как сохраняют редкие виды животных, Юрию Слюсарю продемонстрировали в экопарке «Олений ручей», созданном на базе охотничьего угодья «Кундрюченское». Здесь на площади 600 гектаров в вольерных условиях содержатся ценные виды парнокопытных: пятнистый олень, лань европейская, муфлон, марал и другие. Ежегодно парк посещают более 10 тысяч человек, в том числе школьники, где для них проводят уроки по экологическому образованию.
Оба проекта достигли успеха, во многом благодаря государственной поддержке. Глэмпинг «Синий Яр» является активным участником национального проекта «Туризм и гостеприимство». В 2023—2025 годах собственнику была предоставлена субсидия в общем размере 17,9 млн рублей, что позволило обустроить современную комфортную инфраструктуру для проживания и проведения событийных мероприятий. Проект «Олений ручей» при поддержке областного министерства природных ресурсов получил возможность организации вольеров для ценных пород животных и выпуска оленей в полувольных условиях в естественную среду обитания.
Такие проекты, как «Синий Яр» и «Олений ручей», делают Донской край по-настоящему привлекательным для семейного отдыха и путешествий. Губернатор уверен, что у региона есть значительный потенциал для развития внутреннего и экологического туризма, и эту работу необходимо продолжать.
«Мы активно развиваем инфраструктуру. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” в этом году направим более 170 млн рублей на поддержку туристических проектов. Задача на 2026 год — не только сохранить турпоток, но и увеличить его, и главное — сделать так, чтобы люди проводили на Дону больше времени», — сказал Юрий Слюсарь.
