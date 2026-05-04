Школьников Приморья учат спасать жизни

«В Приморском крае организованы 43 специализированных медицинских класса в 28 школах. Там школьники постигают не только профильные предметы, химию и биологию, но и сестринское дело, латинский язык, основы фармацевтики и, конечно, оказание первой помощи. И пусть не все из ребят свяжут свою жизнь с медицинским делом, но они точно смогут оказать человеку первую помощь при необходимости», — рассказала зампред Правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.