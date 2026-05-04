Школьников Приморья учат спасать жизни

Так, в конце апреля на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета состоялись соревнования среди профильных классов. Учащиеся отрабатывали сердечно-легочную реанимацию, учились останавливать кровотечения и действовать при неотложных состояниях. Практические занятия проходят и в школах. В образовательном центре «Формат» Надеждинского округа волонтеры-медики провели мастер-класс для детей и их родителей. Участников обучили базовым навыкам: действиям при потере сознания, обмороках и правилам наложения повязок. В занятии приняли участие 32 человека.
«В Приморском крае организованы 43 специализированных медицинских класса в 28 школах. Там школьники постигают не только профильные предметы, химию и биологию, но и сестринское дело, латинский язык, основы фармацевтики и, конечно, оказание первой помощи. И пусть не все из ребят свяжут свою жизнь с медицинским делом, но они точно смогут оказать человеку первую помощь при необходимости», — рассказала зампред Правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.
Параллельно развивается и медицинское волонтерство. В рамках краевой школы добровольцев участники проходят подготовку по действиям в экстренных ситуациях, включая инсульты, эпилепсию, гипогликемию и другие состояния. В 2026 году программа объединила около 200 школьников и студентов, сообщает пресс-служба правительства региона.