SuperJob: почти каждый четвертый россиянин сменил профессию за два года

Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных, говорится в исследовании.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Практически каждый четвертый гражданин России сменил профессию за последние два года. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Почти каждый четвертый экономически активный россиянин (23%) за последние два года кардинально сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных (15 и 8% соответственно)», — говорится в сообщении.

Активно меняли профессию жители Нижнего Новгорода (33%), Самары и Перми (по 32%), а также Омска (31%), реже других — жители Красноярска (17%) и Уфы (20%), следует из исследования.

Уточняется, что опрос проходил с 29 января по 23 апреля 2026 года, участие приняли 15 тыс. респондентов.