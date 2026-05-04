В Красноярском крае после крупного пожара в селе Кучерово возбудили уголовные дела

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа произошел крупный пожар, в результате которого уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет проводят проверки и расследование. По данным ведомств, возгорание произошло 3 мая около 11 часов в одном из домов на улице Комсомольской. Причиной могло стать неосторожное обращение с печным отоплением, из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние строения. В результате пожара сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. [caption id= «attachment_365901» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: max.ru/id2466029055_gos[/caption] Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности. Ведомство также оценит действия служб при ликвидации пожара и соблюдение прав пострадавших на получение помощи и компенсаций. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с уничтожением имущества жителей села в результате пожара. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за соблюдение требований пожарной безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что спасатели призвали жителей Красноярского края не жечь сухую траву и мусор.