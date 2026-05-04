Месяц преследований: актюбинка заявила в полицию на бывшего мужа

29-летняя жительница Актобе обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По словам женщины, ее в течение месяца преследовал бывший супруг.
Участковые инспекторы доставили мужчину в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Сталкинг». Актюбинцу грозит до 50 суток ареста либо привлечение к общественным работам до 200 часов.
С момента вступления в силу закона «О сталкинге» в Актюбинской области зарегистрировано шесть фактов сталкинга. Один материал уже направлен в суд для принятия решения.