Месяц преследований: актюбинка заявила в полицию на бывшего мужа

Жительница Актобе обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа, который преследовал ее в течение месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на «Диапазон».

29-летняя жительница Актобе обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По словам женщины, ее в течение месяца преследовал бывший супруг.

Участковые инспекторы доставили мужчину в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Сталкинг». Актюбинцу грозит до 50 суток ареста либо привлечение к общественным работам до 200 часов.

С момента вступления в силу закона «О сталкинге» в Актюбинской области зарегистрировано шесть фактов сталкинга. Один материал уже направлен в суд для принятия решения.