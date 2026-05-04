«Сити21»: более 40% россиян тяжело вернуться к работе после майских праздников

ВОЛГОГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Более 40% россиян признались, что сложнее всего после майских праздников вернуться в интенсивный рабочий режим, следует из результатов опроса девелоперской компании «Сити21», с которыми ознакомился ТАСС.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1 тыс. жителей крупных городов по всей стране.
«Труднее всего вливаться в интенсивный рабочий режим — это отметили 42% участников. По 29% назвали возвращение к городскому шуму и смогу, а также долгую дорогу в пробках домой», — говорится в сообщении.
В рамках опроса эксперты выяснили, что более 40% предпочли посвятить длинные выходные путешествию. Второе место занял отдых на даче — 29%, а на третьем месте — праздничный отдых в пригородном жилом комплексе — на природе, но с комфортом. Остаться в городе из-за привычной инфраструктуры пожелал только каждый десятый.
Среди основного преимущества отдыха на природе опрошенные выделили возможность отключиться от шума мегаполиса с помощью книг и звуков природы — 32%. Чуть меньше респондентов — 29% — проголосовали за шашлыки и пикники. Активный отдых, в том числе спорт выбрали 19% участников исследования, семейный досуг и творчество набрали по 10%.