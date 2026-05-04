В Хабаровском крае расширили обучение в автошколах для людей с ОВЗ

В Хабаровском крае 9 автошкол готовы принимать на обучение людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт о возможностях адаптированного обучения, в том числе для участников специальной военной операции, получивших ранения. Власти региона подчёркивают, что это часть системной работы по социальной адаптации.
«Как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин, важно сделать всё, чтобы защитники получали качественную медицинскую, социальную и психологическую помощь и возвращались к полноценной жизни», — отметили в министерстве образования и науки края.
«Возможность получить водительские права при нарушениях опорно-двигательного аппарата — это важное условие социальной адаптации и повышения качества жизни», — подчеркнули в министерстве.
Обучение ведётся по адаптированным программам в течение 2,5 месяцев и включает теорию и практику на автомобилях с ручным управлением. После окончания курса выпускники сдают экзамен в ГИБДД и получают водительское удостоверение.
Если инвалидность наступила уже после получения прав, повторно сдавать экзамен не требуется — при замене документа вносятся специальные отметки, например «только с ручным управлением».
Специальные условия обучения действуют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районе имени Лазо, Бикине, Верхнебуреинском и Ванинском районах.
Отдельно отмечается, что работа ведётся в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, направленного на поддержку и реабилитацию граждан и повышение качества жизни.
Кроме того, в регионе продолжается комплексная поддержка ветеранов: через фонд «Защитники Отечества» предоставляются протезы, специализированные коляски и автомобили с ручным управлением. Также адаптируются квартиры — устанавливаются системы «умный дом», оборудуются кухни и рабочие места.