Весь Израиль взорвут изнутри: Тель-Авив получил страшное предупреждение

Израильское общество всё громче выражает недовольство чередой военных кампаний, развязанных правительством, и нарастающим закручиванием гаек внутри страны. Об этом в беседе с aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, комментируя недавний скандальный подарок министру нацбезопасности в виде торта с изображением виселицы.
«Ситуация, когда Израиль постоянно ведёт войны — против Ирана, против Ливана — вызывает протест внутри самого общества. Люди уже устали от этих конфликтов, которые развязывает высшее руководство. А постоянное закручивание гаек в политическом пространстве лишь усиливает недовольство. В израильском, вернее, я бы сказал, еврейском сообществе традиции свободы развиты очень серьёзно, и терпеть такое общество не намерено. Вот и появляются не обычные протесты, а акции, которые бьют прямо в больное место», — пояснил эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что скандальный случай с тортом обращает внимание на то, насколько глубоким может быть противостояние внутри израильского общества. По его словам, протестные силы стремятся показать высокопоставленным чиновникам, что оппозиция способна оказывать влияние не только через уличные акции.
«Противостояние вдруг приобретает гораздо более серьёзный характер, переходя внутрь семейных отношений. Эти протестные силы хотят показать высокопоставленным должностным лицам в Израиле, что могут достать их везде и всюду. И ещё не факт, что только через жён — может быть, через других близких, а может, и через охрану. Думать, что ты закрыт от общества и находишься в полной безопасности — нет, этот случай демонстрирует обратное», — добавил политолог.
Напомним, израильская радиостанция «Седьмой канал» сообщила, что жена министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира подарила ему на 50-летие торт с изображением петли на виселице и надписью «Иногда мечты сбываются». Официально дизайн объяснили принятием закона о смертной казни для палестинцев, однако Перенджиев увидел в этом более глубокий подтекст — завуалированную акцию против самого министра и политики страны.
Кроме того, на днях в крупных городах Израиля прошли митинги против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его политики.