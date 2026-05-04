Полина Лурье рассказала об эмоциях после суда с Долиной за квартиру

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала aif.ru об эмоциях после череды судебных разбирательств.
Напомним, скандал с квартирой Долиной разразился летом 2024 года. Артистка продала квартиру Лурье, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд и попыталась вернуть жилье в Хамовниках.
Однако после череды судебных разбирательств — в декабре 2025 года — Верховный суд вынес решение о передаче квартиры Лурье. В январе покупательница получила долгожданные ключи и переехала в новое жилье.
«Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет», — сообщила aif.ru Лурье, добавив улыбающийся смайлик.
Новая хозяйка квартиры в Хамовниках добавила, что уже успела познакомиться с соседями и даже назвала их чудесными.
