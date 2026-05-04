Во дворах ветеранов Великой Отечественной войны прошли мини-парады

По доброй традиции в преддверии 9 мая во дворах ветеранов Великой Отечественной войны устраивают мини-парады.
Так, в Ростове поздравили Ивана Григорьевича Калиниченко, Дмитрия Федоровича Белова, Андрея Пантелеевича Панкратова, Ивана Егоровича Дьякова, Павла Поликарповича Иванченко. Торжественным маршем прошли рота Почетного караула Южного военного округа, парадный расчет Ростовского филиала Российской таможенной академии и рота 183 Военного учебного центра — всё это в сопровождении оркестра.
— К сожалению, время летит неумолимо. Наши герои по состоянию здоровья не могут посещать торжественные мероприятия, поэтому праздник приходит к ним домой. И важно, что это настроение с ними разделяют близкие, соседи и просто прохожие люди, — отметил глава города Александр Скрябин. — Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья и поздравляю с Днем Победы — днем, память о котором мы бережно храним и передаем нашей молодежи.
