В бухте Витязь в 5 раз отпраздновали «День рождения гребешка»

2 мая в бухте Витязь на семейной мариферме Василия Гребенникова в пятый раз прошёл гастрономическо-экологический праздник «День рождения гребешка». С полудня гости могли примерить на себя роль марикультиваторов, поучаствовать в мастер-классах и викторинах, попробовать моллюска по старинному рецепту и оценить выступления музыкальных коллективов.
В начале мая приморский гребешок достигает вершины своей гастрономической ценности и начинает готовиться к нересту. Этому способствует сама бухта Витязь: море здесь теплеет, наполняется энергией и создаёт идеальные условия для роста моллюска.
«Давайте поблагодарим все вместе море за то, что оно нам дает. Море нам дает гребешок, силу, радость. Вот сегодня море нам дало такую замечательную погоду. Мы сегодня в море вместе выйдем и вернем ему то, что к нам из него пришло. Вместе с вами посадим гребешок. Кстати, прежде чем попасть к вам на стол, гребешок несколько раз проходит через человеческие руки. Я хочу поблагодарить своих сотрудников, которые каждый день занимаются своим делом. Здесь работают замечательные ребята, которые любят море, любят свою работу, любят гребешок», — поприветствовал на дне рождения гребешка Василий Гребенников.
Гости праздника отправились на экскурсию по подводным «огородам», где им рассказали о технологии выращивания моллюсков. Каждый желающий мог загадать желание и собственноручно посадить гребешка на дно.
«Восемь лет назад началась наша история. У нас заключен договор водопользования, он дает нам право заниматься культурной деятельностью в акватории и накладывает на нас обязательства по производству определенного объема продукции. Уже седьмой год мы выращиваем гребешок. В мае начинается нерест гребешка. Гребешок — это раздельнополый моллюск. Самки выбрасывают икру, а самцы молоки. Если не встречаются в море, получается личинка. Такая личинка находится в свободном плавании 2−3 недели, после чего ищет, куда ей осесть. Они оседают на водоросли, на какие-то подводные поверхности. Мы же выставляем в море специальные коллектора», — рассказал на экскурсии Василий Гребенников.
Сам процесс посадки оказался необычным: на дно отправляют уже подросших моллюсков размером с ноготок мизинца — тех, кому исполнился год с момента появления личинки. Для гостей это выглядело как сброс гребешков в воду. На самом деле моллюски опускаются на разные поверхности и продолжают расти, а ещё через год их будут собирать аквалангисты фермы.
«Было страшно трогать маленьких гребешок, он живет своей жизнью, булькает в воде. Сначала было страшно, а потом я его аккуратно взяла и выпустила в воду. Это такие впечатления, которые не испытаешь в обычной жизни», — поделилась участница экскурсии Ирина.
Пока взрослые участвовали в конкурсах и викторинах, для юных гостей проводили бесплатные мастер-классы по украшению ракушек и рисованию большой раскраски. В меню праздника были гребешок по старинному рецепту маривода, другие блюда из морепродуктов, детские позиции, а также кофе от партнёров мероприятия.
На сцене в День рождения гребешка выступили две группы. «Мохито» исполняет известные композиции в авторской обработке на стыке джаза и кантри. Коллектив «Пелена» сочетает народную песенную традицию с экспериментальными музыкальными формами.