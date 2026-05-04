В бухте Витязь в 5 раз отпраздновали «День рождения гребешка»

«Давайте поблагодарим все вместе море за то, что оно нам дает. Море нам дает гребешок, силу, радость. Вот сегодня море нам дало такую замечательную погоду. Мы сегодня в море вместе выйдем и вернем ему то, что к нам из него пришло. Вместе с вами посадим гребешок. Кстати, прежде чем попасть к вам на стол, гребешок несколько раз проходит через человеческие руки. Я хочу поблагодарить своих сотрудников, которые каждый день занимаются своим делом. Здесь работают замечательные ребята, которые любят море, любят свою работу, любят гребешок», — поприветствовал на дне рождения гребешка Василий Гребенников.