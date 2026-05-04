Минимум трое скончались после возможной вспышки хантавируса на лайнере: главное из заявления ВОЗ о ЧП

В Атлантическом океане зафиксировали возможную вспышку хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, от нее могли погибнуть не менее трех человек. Они находились на борту круизного лайнера. Заявление ВОЗ цитирует France 24.
Как отметил представитель Организации, вспышка могла произойти на борту лайнера MV Hondius. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Официально подтвержден один случай заболевания хантавирусом на указанном лайнере. Остальные инциденты проходят лабораторную проверку.
ВОЗ сообщила об оказании поддержки после ЧП в Атлантике. Сейчас специалисты проверяют на наличие вируса пять случаев. Они вызывают подозрения, отметил представитель Организации.
«Из шести заразившихся людей трое скончались, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке», — рассказали в ВОЗ.
Стоит уточнить, что экспертам известно уже о более чем 50 видах хантавирусов. Их обнаружили еще полвека назад. Все вирусы данного типа вызывают две группы заболеваний. Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Вторая группа — легочный синдром. Подхватить хантавирус можно на даче, в лесу или поле. Они особенно активны в местах, где обитают грызуны. В первую очередь, вирус опасен для мелких млекопитающих. Важно, что лечение заболевание самостоятельно недопустимо. При подозрении симптомов вируса следует обратиться к врачу.
В начале 2026 года в Сети активно распространяли сведения о «Болезни Х». Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов развеял сомнения. Аллерголог напомнил, что тему о «Болезни Х» поднимают уже много лет. По мнению эксперта, пандемический потенциал могут иметь, в первую очередь, вирусы гриппа. Птичий грипп официально еще не преодолел видовой барьер и не передается людям. Однако один случай возможного заражения зафиксирован, подчеркнул иммунолог.
Птичий грипп H5N1 назван одной из главных инфекционных угроз современности. Он очень заразный. H5N1 способен вызывать массовый падеж сельскохозяйственной птицы. В 2025 году эта инфекция распространилась на территории Северной Америки среди фермерских кур и коров.