Минимум трое скончались после возможной вспышки хантавируса на лайнере: главное из заявления ВОЗ о ЧП

Стоит уточнить, что экспертам известно уже о более чем 50 видах хантавирусов. Их обнаружили еще полвека назад. Все вирусы данного типа вызывают две группы заболеваний. Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Вторая группа — легочный синдром. Подхватить хантавирус можно на даче, в лесу или поле. Они особенно активны в местах, где обитают грызуны. В первую очередь, вирус опасен для мелких млекопитающих. Важно, что лечение заболевание самостоятельно недопустимо. При подозрении симптомов вируса следует обратиться к врачу.