В ВОЗ рассказали о результатах исследований по хантавирусу на круизном лайнере, где погибли трое заболевших

На круизном лайнере, где как минимум три человека погибли от предполагаемой вспышки хантавируса, лабораторно подтверждён как минимум один случай этого заболевания. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Проводятся тщательные расследования, включая дополнительные лабораторные и эпидемиологические исследования. Пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь и поддержка. Также проводится секвенирование вируса», — сказано в опубликованном в социальной сети Х релизе.
В ВОЗ уточнили, что один человек помещён в реанимацию в лечебном учреждении в Южной Африке, двоих заболевших также предполагается эвакуировать с судна.
Напомним, первым, у которого развились симптомы, был 70-летний пассажир круизного лайнера. Он умер на борту судна. Его 69-летняя жена также заболела на борту и была эвакуирована в Южную Африку, где скончалась в больнице.
Что это за вирус, насколько он заразен, какое лечение требуется при заражении хантавирусом, читайте здесь на KP.RU.