9 мая на линии «Владивосток — аэропорт Кневичи» электричке добавят вагоны

В праздничный день 9 мая на линии между Владивостоком и аэропортом «Кневичи» увеличат составность пригородных поездов, чтобы пассажирам было проще добраться до воздушной гавани и вернуться обратно. Об этом написал Telegram-канал «Экспресс Приморья», который обслуживает пригородное сообщение в крае.