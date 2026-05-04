9 мая на линии «Владивосток — аэропорт Кневичи» электричке добавят вагоны

С 9 по 11 мая пригородные поезда компании «Экспресс Приморья» работают по расписанию выходного дня.

Источник: Аргументы и факты

В праздничный день 9 мая на линии между Владивостоком и аэропортом «Кневичи» увеличат составность пригородных поездов, чтобы пассажирам было проще добраться до воздушной гавани и вернуться обратно. Об этом написал Telegram-канал «Экспресс Приморья», который обслуживает пригородное сообщение в крае.

Утренний экспресс № 7101/7102 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» с отправлением в 7:01 сформируют из восьми вагонов вместо привычного состава. Столько же вагонов предусмотрено и у обратного экспресса № 7203/7204 «Аэропорт Кневичи — Владивосток», который отправляется из Кневичей в 8:41.

По данным перевозчика, на этом направлении ежедневно ходит по десять рейсов в каждую сторону.

Поездка из Владивостока в аэропорт сейчас стоит 185 рублей. Из Артема до Кневичей билет обходится в 37 рублей. В вагонах повышенной комфортности, как уточняет компания, стоимость билетов начинается от 250 и доходит примерно до 370 рублей в зависимости от выбранного места.

С 9 по 11 мая электрички пригородной компании «Экспресс Приморья» переходят на график выходного дня. Такой режим распространяется на весь полигон работы перевозчика, в том числе и на популярный маршрут между Владивостоком и аэропортом Кневичи.