9 мая на линии «Владивосток — аэропорт Кневичи» электричке добавят вагоны

В праздничный день 9 мая на линии между Владивостоком и аэропортом «Кневичи» увеличат составность пригородных поездов, чтобы пассажирам было проще добраться до воздушной гавани и вернуться обратно. Об этом написал Telegram-канал «Экспресс Приморья», который обслуживает пригородное сообщение в крае.
Утренний экспресс № 7101/7102 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» с отправлением в 7:01 сформируют из восьми вагонов вместо привычного состава. Столько же вагонов предусмотрено и у обратного экспресса № 7203/7204 «Аэропорт Кневичи — Владивосток», который отправляется из Кневичей в 8:41.
По данным перевозчика, на этом направлении ежедневно ходит по десять рейсов в каждую сторону.
Поездка из Владивостока в аэропорт сейчас стоит 185 рублей. Из Артема до Кневичей билет обходится в 37 рублей. В вагонах повышенной комфортности, как уточняет компания, стоимость билетов начинается от 250 и доходит примерно до 370 рублей в зависимости от выбранного места.
С 9 по 11 мая электрички пригородной компании «Экспресс Приморья» переходят на график выходного дня. Такой режим распространяется на весь полигон работы перевозчика, в том числе и на популярный маршрут между Владивостоком и аэропортом Кневичи.