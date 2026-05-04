В Ростове стартовал новый парковый сезон

1 мая во всех парках культуры и отдыха города, Ростовском зоопарке открылся новый парковый сезон, посвященный Году единства народов России и Году Андрея Матвеевича Байкова.
Гостей ждали интерактивные программы, фотозоны, творческие выступления, кинопоказы под открытым небом, семейные события. Весеннее настроение, мастер-классы по карвингу и росписи пряников, творческая выставка «Город мастеров» объединили ростовчан в парке им. М. Горького.
Историческая танцевальная беседка в Городском саду «Так было 100 и более лет назад» перенесла посетителей в годы Андрея Матвеевича Байкова.
Уникальный портрет-логотип Дирекции парков с большим энтузиазмом создали маленькие ростовчане со своими родителями в парке имени Н. Островского.
В парках 1 Мая и им. В. Черевичкина в гости к ребятам пришли сказочные персонажи. Событие-сюрприз подарило добрые эмоции и настроение на целый день.
Парк «Левобережный» ответил свой 8-й день рождения. Все желающие поучаствовали в праздничных мастер-классах, музыкальных и танцевальных конкурсах, сделав на память об этом дне замечательные фотографии с ростовой куклой.
Развлекательная и познавательная программы, пятиметровая раскраска с видами любимого Ростовского зоопарка и парка Октября, шоу мыльных пузырей и сладкие угощения стали настоящим подарком для посетителей этих учреждений.
