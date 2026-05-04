Электричка Новосибирск — Ложок опоздала на два часа

В Новосибирской области сбился график движения пригородных поездов. Электричка Новосибирск — Ложок прибыла на конечную с опозданием более чем на два часа из-за технических неполадок.
Сбой затронул и другие маршруты. Задержались поезда из Новосибирска до станций Изынский, Жеребцово, Восточная, Искитим и Бердск, а также рейсы обратного направления из Жеребцово и Линево в областной центр.
Ситуацию взяла под контроль Новосибирская транспортная прокуратура — надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения. Особое внимание уделяется правам пассажиров. Причины технического сбоя устанавливаются.