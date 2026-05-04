В Красноярске охранника бара обвинили в покушении на убийство (видео)

23-летний житель Красноярска предстанет перед судом за покушение на убийство во время потасовки.
Случай произошел ночью 4 ноября 2025 года на проспекте Мира. Установлено, что охранник бара «Рюмка» закончил смену и ждал приятелей, которые работали в соседних заведениях. В какой-то момент внутрь забежала знакомая девушка, сказала, что на улице началась драка, и попросила помочь. Парень сразу выскочил наружу.
«Один из его друзей уже лежал на земле, а сверху его удерживал незнакомый мужчина. Охранник решил, что товарищу грозит реальная опасность, подскочил к противнику со спины, обхватил рукой за шею и сильно сжал. Удушающий захват сработал быстро — мужчина потерял сознание и обмяк. Однако нападавший не просто отпустил его, а отбросил бездыханное тело от себя. Потерпевший головой вперед рухнул на асфальт, удар пришелся в правую часть лица и головы. От смерти его отделили только минуты — вовремя подоспела скорая», — рассказали в прокуратуре.
Прокурор утвердил фигуранту обвинение в покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но сам он настаивает на том, что просто хотел разнять дерущихся, мужчину не душил до смерти и не собирался убивать.
В скором времени уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.
