Почти 100 тысяч жителей Приморья выбрали территории для благоустройства в 2027 году

В Приморском крае продолжается онлайн-голосование за общественные пространства, которые обновят в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день в нем приняли участие уже почти 100 тысяч человек.

По данным регионального минЖКХ, наибольшую активность проявляют жители Дальнереченска, Черниговского и Кавалеровского округов, а также Спасска-Дальнего.

«В этом году Приморский край показывает небывалую активность при выборе территорий, которые преобразятся в следующем году. Это хороший показатель, который говорит о желании жителей участвовать в благоустройстве своих населённых пунктов», — отметила замглавы ведомства Любовь Кокорева.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Жители 25 муниципалитетов могут выбрать парки, скверы, площади и набережные — всего представлено 67 объектов. По итогам отбора благоустроят 28 территорий.