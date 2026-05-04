Почти 100 тысяч жителей Приморья выбрали территории для благоустройства в 2027 году

По данным регионального минЖКХ, наибольшую активность проявляют жители Дальнереченска, Черниговского и Кавалеровского округов, а также Спасска-Дальнего.
«В этом году Приморский край показывает небывалую активность при выборе территорий, которые преобразятся в следующем году. Это хороший показатель, который говорит о желании жителей участвовать в благоустройстве своих населённых пунктов», — отметила замглавы ведомства Любовь Кокорева.
Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Жители 25 муниципалитетов могут выбрать парки, скверы, площади и набережные — всего представлено 67 объектов. По итогам отбора благоустроят 28 территорий.