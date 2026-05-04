Российская Федерация не признает навязывания американского гражданства сотрудников российских заграничных учреждений. Об этом в статье для издания «Ведомости» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США», — отметила дипломат.
По ее словам, такое произвольное присвоение гражданства США детям сотрудников может стать для американских властей инструментом давления на персонал российских загранучреждений. Ведь, ребенок может быть похищен под предлогом ювенального права или для проверки гендерного соответствия в рамках «новой нормальности». Подобных примеров, предупредила Захарова, уже немало.
Официальный представитель МИД заверила, что российские власти будут в каждом отдельном случае настаивать на предоставлении доказательств, что появившийся на свет ребенок не попадает под юрисдикцию США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренные Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними соглашениями.
Вместе с тем, напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп ужесточил визовые правила: теперь получить разрешение на въезд в Америку стало сложнее. На российских граждан распространили особые ограничения. Комментируя это, Мария Захарова отметила, что тренд на арест нашей дипсобственности за рубежом и высылки дипломатов Америка при Обаме, а потом и Байдене, во времена правления Трампа только усилился. Более того, Дональд Трамп поменял визовый регламент в худшую сторону.
А сразу после начала спецоперации США совершили еще один враждебный шаг в отношении России, не разрешив специальному авиарейсу забрать сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. При этом ранее Госдеп США принял решение о высылке российских дипломатов, предписав им покинуть страну до конца июня 2022 года.
Случались и более вопиющие случаи. Ранее Мария Захарова сообщила, что заместитель директора департамента информации и печати МИД России не смог попасть на заседание ООН по СМИ в Нью-Йорке, потому что американское посольство не выдало ему визу для поездки в Соединенные Штаты.