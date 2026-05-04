Хабаровские гимнастки завоевали медали международного чемпионата в Бангкоке

Из 10 наград на двоих — 7 золотых.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские гимнастки завоевали 10 медалей на международном чемпионате JRC по художественной гимнастике «Звезды 2026». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соревнования в Бангкоке продолжались четыре дня как в личном зачете и в отдельных видах многоборья.

— Конкуренцию хабаровчанкам составляли спортсменки из Таиланда, Тайвани, России, Индии, Филиппин, Малайзии, Казахстана и Вьетнама. Оценивали девочек объективно, профессионально, независимо из какой страны была участница. Выступали достаточно сильные гимнастки, которые входят в сборные своих стран. Поэтому медали нам дались нелегко, — отметила старший тренер СШ «Олимпия» Елена Бовсуновская.

На чемпионате выступили две воспитанницы «Олимпии». Каждая из спортсменок показала достойный результат. Так, Стефания Павлова в категории пре-юниоры завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Она стала первой в многоборье и во всех четырех финалах в отдельных видах. А Вероника Забродина, выступавшая среди старших спортсменок, в индивидуальном зачете завоевала серебряную медаль — до первого места ей не хватило всего одной десятой балла. Также гимнастка стала первой в упражнениях с лентой и мячом, и второй — с обручем и булавами. В целом хабаровчанкам на двоих удалось завоевать 10 медалей, из которых 7 — золотые.

Отметим, что Хабаровск вскоре также примет межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Масштабные соревнования «Виктория» пройдут впервые с 19 по 24 мая в «Платинум Арене» и соберут примерно 500 спортсменок со всего Дальнего Востока.

