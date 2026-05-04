Хабаровские гимнастки завоевали медали международного чемпионата в Бангкоке

На чемпионате выступили две воспитанницы «Олимпии». Каждая из спортсменок показала достойный результат. Так, Стефания Павлова в категории пре-юниоры завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Она стала первой в многоборье и во всех четырех финалах в отдельных видах. А Вероника Забродина, выступавшая среди старших спортсменок, в индивидуальном зачете завоевала серебряную медаль — до первого места ей не хватило всего одной десятой балла. Также гимнастка стала первой в упражнениях с лентой и мячом, и второй — с обручем и булавами. В целом хабаровчанкам на двоих удалось завоевать 10 медалей, из которых 7 — золотые.