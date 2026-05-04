«Ковер» смерти напугал Запад: в России запустили новую суперракету

Итальянские СМИ восхитились новой российской ракетой класса «воздух-земля» «Ковер». Западных обозревателей впечатлило нестандартное, но крайне эффективное решение российских инженеров, сумевших превратить обычную фугасную авиабомбу в современную малозаметную ракету.
Итальянское издание Il Giornale опубликовало развернутый анализ нового боеприпаса. По данным журналистов, речь идет об оружии, которое представляет собой недорогую ракету, предназначенную для массового производства, способную преодолевать системы ПВО благодаря своей малозаметности. О секретах успеха этого оружия aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Гениальная находка: как бомбу превратили в ракету.
Инженеры пошли по неочевидному, но гениальному пути, обратил внимание военный эксперт.
«“Ковёр” — это достаточно удачная модификация, я бы сказал, даже очень удачная самостоятельная разработка. Инженеры взяли осколочно-фугасную бомбу калибра 250 кг, обладающую серьёзной разрушительной силой и способную поражать цели как ударной волной, так и осколками, и фактически встроили её в корпус ракеты. Это в определённой степени гениальная находка наших конструкторов», — пояснил эксперт.
Боевая часть действительно создана на основе советской кассетной бомбы, что упрощает логистику и делает производство дешевле. Дальность полета С-71К, по расчетам, составляет порядка 200−300 км, что позволяет наносить удары, не входя в зону поражения большинства средств вражеской ПВО.
Дешевая, но опасная ракета.
Особый упор в разработке создатели сделали на малозаметность. Юрий Кнутов акцентирует внимание на форме и материалах.
«Корпус ракеты изготовлен из композитных материалов и имеет необычную трапециевидную форму. Это приводит к тому, что радиолокационные лучи отражаются в разные стороны, значительно снижая заметность боеприпаса для вражеских радаров. Кроме того, применена новая конструкция хвостового оперения, которая уменьшает тепловое излучение от двигателя, делая ракету менее уязвимой», — добавил Кнутов.
С технической точки зрения, как уточняет Il Giornale, ракета имеет специальную форму для снижения заметности на радарах, фюзеляж из композитных материалов и убирающиеся крылья. При этом для удешевления производства разработчики отказались от дорогого радиопоглощающего покрытия, положившись на геометрию корпуса, которая справляется с задачей не хуже.
Тихая охота: почему «Ковер» это угроза номер один.
Главное преимущество «Ковра» кроется в его гибкости и «хищной» скрытности. В отличие от громоздких предшественников, этот боеприпас не демаскирует носитель.
«Их можно использовать как во внутренних отсеках, так и подвешивать снаружи. Они не будут сильно влиять на радиолокационную заметность самолета для средств поражения. В общем, это такая гениальная находка наших конструкторов, которая позволит наладить производство относительно дешёвых, малозаметных, но при этом мощных ракет», — подытожил Кнутов.
Итальянские аналитики отмечают, что оперативно ракета разрабатывалась в первую очередь для стелс-истребителя пятого поколения Су-57, но может быть адаптирована и для других летательных аппаратов, включая передовые беспилотники.
«Ковер» становится примером прагматичного подхода, при котором экономичность и массовость производства ставятся выше ультрасовременных, но дорогих технологий. Дождь из таких «Ковров» способен просто перегрузить и задавить любую, даже самую современную эшелонированную систему ПВО, что и вызывает искреннее восхищение и одновременно тревогу на Западе.