В Седельниковском районе сняли сильную и независимую самку глухаря

Обычно в период токования (так называют брачные игры птиц, когда самцы привлекают самок) главный герой — красавец-самец с распущенным хвостом и брачной песней. Но в этот раз в объектив попала самка, которая вела себя не по шаблону, взяла дела в свои крылья и подражала токовому поведению самца. Подобное в дикой природе встречается нечасто.