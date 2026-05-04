В Седельниковском районе сняли сильную и независимую самку глухаря

Учёные готовились к стандартному сюжету с брачным танцем самца, но природа преподнесла сюрприз.

Источник: Соцсети

В Седельниковском районе Омской области инспекторам удалось заснять редкое явление — токующую самку глухаря, об этом сообщили в БУ «Управление по охране животного мира».

Обычно в период токования (так называют брачные игры птиц, когда самцы привлекают самок) главный герой — красавец-самец с распущенным хвостом и брачной песней. Но в этот раз в объектив попала самка, которая вела себя не по шаблону, взяла дела в свои крылья и подражала токовому поведению самца. Подобное в дикой природе встречается нечасто.

Ранее мы рассказывали, что редкого полевого луня заметили в Омской области — хищник помогает бороться с грызунами.