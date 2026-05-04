Приём предпринимателей у прокурора ЕАО пройдёт 5 мая

5 мая 2026 года, в рамках Всероссийского дня приёма предпринимателей, прокурор Еврейской автономной области Дмитрий Седых проведёт личный приём представителей бизнеса. В мероприятии примет участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЕАО Вячеслав Пастухов, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Бизнесмены смогут обратиться к представителям власти с сообщениями о нарушениях их прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности. Начало приёма запланировано на 10:30 (по местному времени).
Для участия необходима предварительная запись. Записаться можно в прокуратуре ЕАО по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом Алейхема, 37 «А».
