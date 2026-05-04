В Хабаровском крае и ЕАО более 600 человек получили путёвки в санатории

С начала 2026 года в Хабаровском крае и Еврейской автономной области 676 жителей получили бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение, — сообщает региональное отделение Социального фонда России.
Речь идёт о гражданах льготных категорий, которые имеют право на набор социальных услуг в натуральной форме либо частично заменили его денежной выплатой.
«Путёвками и талонами на проезд воспользовались 676 жителей Хабаровского края и ЕАО», — уточнили в Отделении СФР.
Право на санаторное лечение имеют люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также члены семей погибших военнослужащих.
В фонде отмечают, что лечение назначается строго по медицинским показаниям и с учётом профиля заболевания.
«Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО заключило контракты с 12 санаториями России с учётом их медицинской специализации», — рассказала управляющий отделением Алёна Никулина.
По её словам, жители региона могут пройти лечение в санаториях Приморского края, Крыма, Краснодарского края, Оренбургской области, Кабардино-Балкарии и ЕАО. Продолжительность лечения зависит от показаний: в среднем 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, при тяжёлых заболеваниях — до 42 дней.
Чтобы получить путёвку, необходимо оформить справку у лечащего врача, а затем подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР.
«Все заявления вносятся в электронный реестр, который обновляется еженедельно», — отметили в фонде.
Отдельно для граждан действует электронный сервис, где можно проверить своё место в очереди на санаторное лечение. Также льготники и сопровождающие обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения и обратно.