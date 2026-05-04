В Минпросвещения рассказали, как отличить сочинение, написанное нейросетью

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Нейросети часто нарушают композицию, используют неуместные слова-маркеры и злоупотребляют «водой». Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, учитель русского языка и литературы МБОУ «Отрадненская гимназия» Воронежской области Ирина Аржанова.
«Есть действенные способы поймать нарушителей. 1. Композиция творческой работы. Сочинения и изложения пишутся по определенному плану, а вот ИИ любит этот план нарушать. 2. Слова-маркеры, которые неуместно употреблены в тексте. 3. Большое количество “воды”, — сказала Аржанова.
Она призвала школьников к академической честности. «Необходимо учиться грамотно говорить и грамотно писать. В этом случае ИИ уже не помощник, а настоящий вредитель».