Шанс услышать: в Караганде развивают кохлеарную имплантацию

Первая операция по кохлеарной имплантации в регионе была проведена в декабре прошлого года, и сегодня такие вмешательства становятся системной практикой.
Создание клинической базы
Для запуска направления была сформирована полноценная клиническая база:
Закуплено современное оборудование.
Подготовлены специалисты, прошедшие обучение, в том числе за рубежом.
Новые операции и мастер-класс
Очередным этапом развития стал практический мастер-класс на базе многопрофильной областной детской больницы. Карагандинские хирурги совместно с главным внештатным детским оториноларингологом Астаны Арманом Абилевым провели две операции.
Помощь получили дети с тяжёлой степенью тугоухости, когда слуховые аппараты уже неэффективны.
Что такое кохлеарная имплантация?
Кохлеарная имплантация — одно из самых сложных вмешательств в оториноларингологии. Она применяется в следующих случаях:
Слуховые аппараты не дают результата.
Ребёнок не воспринимает звуки.
Есть риск задержки речевого развития.
Такая операция зачастую становится единственным шансом для ребёнка:
Услышать звуки окружающего мира.
Начать воспринимать речь.
Полноценно развиваться.
Как проходит восстановление?
После операции начинается длительный и важный этап — реабилитация, который включает:
Подключение речевого процессора (примерно через месяц).
Настройку оборудования.
Занятия с сурдологами.
Работу с логопедами и другими специалистами.
Именно этот этап формирует слуховое восприятие и помогает ребёнку освоить речь.
Мнение специалиста
Арман Абилев отметил: «Это уже второй мастер-класс, который мы проводим в Караганде. Операции прошли успешно. Через месяц этим детям подключат речевой процессор, после чего начнётся длительная реабилитация».
Доступность операций
Важно отметить, что такие высокотехнологичные вмешательства в Казахстане проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Это значительно расширяет доступ к лечению для семей и позволяет получать помощь экспертного уровня без выезда в другие города или страны.
Планы на будущее
Развитие направления продолжается. В ближайшее время в Караганде планируется провести ещё пять аналогичных операций. Это означает, что всё больше детей с нарушениями слуха смогут получить шанс на полноценную жизнь, обучение и социальную адаптацию.