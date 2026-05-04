Шанс услышать: в Караганде развивают кохлеарную имплантацию

В Караганде продолжают развивать высокотехнологичную медицинскую помощь детям с тяжёлыми нарушениями слуха.

Источник: DKNews.kz

Первая операция по кохлеарной имплантации в регионе была проведена в декабре прошлого года, и сегодня такие вмешательства становятся системной практикой.

Создание клинической базы

Для запуска направления была сформирована полноценная клиническая база:

  • Закуплено современное оборудование.

  • Подготовлены специалисты, прошедшие обучение, в том числе за рубежом.

Новые операции и мастер-класс

Очередным этапом развития стал практический мастер-класс на базе многопрофильной областной детской больницы. Карагандинские хирурги совместно с главным внештатным детским оториноларингологом Астаны Арманом Абилевым провели две операции.

Помощь получили дети с тяжёлой степенью тугоухости, когда слуховые аппараты уже неэффективны.

Что такое кохлеарная имплантация?

Кохлеарная имплантация — одно из самых сложных вмешательств в оториноларингологии. Она применяется в следующих случаях:

  • Слуховые аппараты не дают результата.

  • Ребёнок не воспринимает звуки.

  • Есть риск задержки речевого развития.

Такая операция зачастую становится единственным шансом для ребёнка:

  • Услышать звуки окружающего мира.

  • Начать воспринимать речь.

  • Полноценно развиваться.

Как проходит восстановление?

После операции начинается длительный и важный этап — реабилитация, который включает:

  • Подключение речевого процессора (примерно через месяц).

  • Настройку оборудования.

  • Занятия с сурдологами.

  • Работу с логопедами и другими специалистами.

Именно этот этап формирует слуховое восприятие и помогает ребёнку освоить речь.

Мнение специалиста

Арман Абилев отметил: «Это уже второй мастер-класс, который мы проводим в Караганде. Операции прошли успешно. Через месяц этим детям подключат речевой процессор, после чего начнётся длительная реабилитация».

Доступность операций

Важно отметить, что такие высокотехнологичные вмешательства в Казахстане проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Это значительно расширяет доступ к лечению для семей и позволяет получать помощь экспертного уровня без выезда в другие города или страны.

Планы на будущее

Развитие направления продолжается. В ближайшее время в Караганде планируется провести ещё пять аналогичных операций. Это означает, что всё больше детей с нарушениями слуха смогут получить шанс на полноценную жизнь, обучение и социальную адаптацию.