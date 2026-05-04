Красноярцев приглашают на праздничную программу ко Дню Победы в парк «Роев ручей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 мая в парке флоры и фауны «Роев ручей» пройдет праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С 12:00 до 14:00 у Акватеррариума будут работать несколько тематических площадок. Гостей ждут праздничный концерт, полевая кухня, фотозона и мастер-класс, раздача георгиевских лент.
В 12:00 стартует экскурсия «Маленькие герои Большой войны», посвященная подвигам детей в годы Великой Отечественной войны. Участие в экскурсии возможно по предварительной записи.
