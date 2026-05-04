Напоминаем о перекрытии дорог в Хабаровске в связи с репетицией парада Победы

Сегодня с 13:00 до 23:00 движение транспорта ограничат по улицам: ✔ Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского; ✔ Пушкина от Ленина до Амурского бульвара; ✔ Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина; ✔ Уссурийскому бульваре от Шеронова до Пушкина ✔ Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого; ✔ Амурском бульваре от Шеронова до Дикопольцева; ✔ Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника; ✔ Ленина от Ленинградской до Шеронова; С 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 часов по улицам: ✔ Восточное шоссе от Нововыборгской до Ленинградской; ✔ Ленинградская от Восточного шоссе до Карла Маркса; ✔ Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Ленина; ✔ по переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.