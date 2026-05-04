Минцифры займется нелицензионным спутниковым ТВ в Крыму по одной причине

В Крыму около 34% населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские телеканалы.
Данные приведены в докладе исследовательской компании, представленном 27 апреля на совещании в Совете Федерации с участием представителей Минцифры, профильных региональных министров и оператора «Русский мир». Документ оценивает ситуацию на апрель 2026 года.
Согласно материалам, среди пользователей таких устройств преобладают жители в возрасте от 18 до 54 лет, тогда как среди старших групп доля минимальна. При этом лишь 17% населения региона пользуются лицензионным спутниковым телевидением, а почти половина — 49% — не используют его вовсе.
В докладе также отмечается связь между доступом к альтернативному контенту и снижением доверия к официальным источникам информации. Эти тенденции, по оценке авторов, наиболее выражены среди сельских жителей и молодежи.
По итогам совещания Минцифры поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения.
В министерстве указали, что подобное оборудование чаще встречалось в регионах, вошедших в состав России в 2022 году, где ранее были введены ограничения на его продажу и использование. В Крыму и Севастополе рассматривается замена таких комплектов на лицензионные.
Эксперты называют текущую ситуацию ожидаемой, указывая на историческое распространение подобных устройств и отсутствие прямых ограничений. Также отмечается, что на полуострове фактически отсутствуют программы массовой замены оборудования и ограничено присутствие лицензированных операторов.
