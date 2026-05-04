Минцифры займется нелицензионным спутниковым ТВ в Крыму по одной причине

В Крыму около 34% населения используют нелицензионные спутниковые приемники типа «Горыныч», позволяющие принимать сигнал сразу с нескольких спутников, включая украинские телеканалы.

Данные приведены в докладе исследовательской компании, представленном 27 апреля на совещании в Совете Федерации с участием представителей Минцифры, профильных региональных министров и оператора «Русский мир». Документ оценивает ситуацию на апрель 2026 года.

Согласно материалам, среди пользователей таких устройств преобладают жители в возрасте от 18 до 54 лет, тогда как среди старших групп доля минимальна. При этом лишь 17% населения региона пользуются лицензионным спутниковым телевидением, а почти половина — 49% — не используют его вовсе.

В докладе также отмечается связь между доступом к альтернативному контенту и снижением доверия к официальным источникам информации. Эти тенденции, по оценке авторов, наиболее выражены среди сельских жителей и молодежи.

По итогам совещания Минцифры поручено оценить фактическое количество работающих устройств и проработать меры реагирования на высокий уровень их распространения.

В министерстве указали, что подобное оборудование чаще встречалось в регионах, вошедших в состав России в 2022 году, где ранее были введены ограничения на его продажу и использование. В Крыму и Севастополе рассматривается замена таких комплектов на лицензионные.

Эксперты называют текущую ситуацию ожидаемой, указывая на историческое распространение подобных устройств и отсутствие прямых ограничений. Также отмечается, что на полуострове фактически отсутствуют программы массовой замены оборудования и ограничено присутствие лицензированных операторов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
