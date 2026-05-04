В Новосибирске на улице Гоголя жильцы заварили дверь квартиры соседки

В Новосибирске на улице Гоголя спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры после странного и опасного конфликта между соседями. По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, вход в жильё женщине намеренно заблокировали сваркой. За помощью пострадавшая обратилась к спасателям. На место быстро прибыл экипаж «Вега-1».
«Спасатели при помощи болгарки аккуратно и профессионально удалили сварной шов и освободили вход. С женщиной всё в порядке, она не пострадала. На месте работает полиция», — говорится в сообщении аварийно-спасательной службы.
Новосибирцам напоминают, что такие действия могут обернуться серьёзными последствиями. Если бы в доме произошёл пожар или другое ЧП, заблокированная дверь могла лишить человека возможности быстро выбраться наружу. Подобные поступки могут повлечь ответственность по закону, поскольку речь идёт не только о препятствии в пользовании жильём, но и о создании реальной угрозы жизни и здоровью.
