В Новосибирске на улице Гоголя жильцы заварили дверь квартиры соседки

Спасателям пришлось срезать сварной шов, чтобы освободить вход в жильё.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на улице Гоголя спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры после странного и опасного конфликта между соседями. По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, вход в жильё женщине намеренно заблокировали сваркой. За помощью пострадавшая обратилась к спасателям. На место быстро прибыл экипаж «Вега-1».

«Спасатели при помощи болгарки аккуратно и профессионально удалили сварной шов и освободили вход. С женщиной всё в порядке, она не пострадала. На месте работает полиция», — говорится в сообщении аварийно-спасательной службы.

Новосибирцам напоминают, что такие действия могут обернуться серьёзными последствиями. Если бы в доме произошёл пожар или другое ЧП, заблокированная дверь могла лишить человека возможности быстро выбраться наружу. Подобные поступки могут повлечь ответственность по закону, поскольку речь идёт не только о препятствии в пользовании жильём, но и о создании реальной угрозы жизни и здоровью.

Ранее спасателям пришлось выручать мужчину, которого унесло течением на Оби. Инцидент произошёл 3 мая во время прогулки на SUP-доске. Причиной стал внезапно усилившийся ветер. Самостоятельно вернуться к берегу мужчина уже не смог. Спасатели обнаружили его на острове Кустовой и доставили на берег в районе Бугринской рощи. Травм он не получил.