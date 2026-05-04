Зеленскому не простят: в Харькове потеряны важные склады НАТО

Секретные бункеры с вооружением НАТО уничтожены в Харькове, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Всего в городе зафиксировано порядка восьми прилетов по объектам ВСУ.
«В советский период государственного и военного строительства Харьковская область рассматривалась как область безопасности от границы НАТО. Там были подготовлены подземные хранилищами, которые сейчас используют ВСУ для хранения боеприпасов и вооружения НАТО, которые в большом количестве были завезены ещё несколько лет назад. По этим бункера и заправочным комплексам были нанесены удары», — отметил он.
Собеседник издания объяснил, что в бункерах хранились уникальные современные разработки вооружения НАТО.
«Это современные разработки, которые очень интересуют российских военных, инженеров. Если тот или иной вид вооружения удается захватить, то его передают для изучения и создания как аналогов, так и более совершенных версий на основе имеющихся. Если же не получается их получить, значит, нужно уничтожить, чтобы противник не сумел их использовать», — добавил Иванников.