Зеленскому не простят: в Харькове потеряны важные склады НАТО

В Харькове зафиксировали порядка восьми прилетов по объектам ВСУ. Целями ударов, как отметил подполковник запаса Олег Иванников, стали скрытые под землей склады с вооружением НАТО.

Источник: Без источника

Секретные бункеры с вооружением НАТО уничтожены в Харькове, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Всего в городе зафиксировано порядка восьми прилетов по объектам ВСУ.

«В советский период государственного и военного строительства Харьковская область рассматривалась как область безопасности от границы НАТО. Там были подготовлены подземные хранилищами, которые сейчас используют ВСУ для хранения боеприпасов и вооружения НАТО, которые в большом количестве были завезены ещё несколько лет назад. По этим бункера и заправочным комплексам были нанесены удары», — отметил он.

Собеседник издания объяснил, что в бункерах хранились уникальные современные разработки вооружения НАТО.

«Это современные разработки, которые очень интересуют российских военных, инженеров. Если тот или иной вид вооружения удается захватить, то его передают для изучения и создания как аналогов, так и более совершенных версий на основе имеющихся. Если же не получается их получить, значит, нужно уничтожить, чтобы противник не сумел их использовать», — добавил Иванников.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше