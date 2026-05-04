Аэропорт Шереметьево предупредил об увеличении времени прохождения досмотров: с чем это связано

Ведомство также рассмотрело инцидент с частным вертолетом МИ-8Т. Росавиация классифицировала ЧП как аварию. Инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Частный пассажирский вертолет взлетал с вертолетной площадки и завалился набок. На борту находилось 24 человека, включая экипаж. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков на территорию Ненецкого автономного округа. В результате ЧП пострадали 10 человек. СК уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.