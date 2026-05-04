Аэропорт Шереметьево предупредил об увеличении времени прохождения досмотров: с чем это связано

Пассажиры, прибывающие из-за рубежа в аэропорт Шереметьево, столкнутся с длительным прохождением послеполетных формальностей. Это связано с усилением контроля. Так ситуацию прокомментировали в пресс-службе Шереметьево.
По данным представителей воздушной гавани, аэропорт продолжает штатную работу. Скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений, подчеркнули в Шереметьево. Это обусловлено увеличением времени послеполетного досмотра.
«В связи с усиленными мерами контроля, проводимыми государственными органами, пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей», — сказано в материале воздушной гавани.
При этом пассажиры внутренних рейсов обслуживаются в обычном режиме, добавили в аэропорту. Меры также не действуют на вылетающих из Шереметьево. Контроль усилен исключительно для пассажиров, приземляющихся в аэропорту после пребывания за рубежом.
В Шереметьево уточнили, что службы воздушной гавани усилили в условиях скоплений пассажиров. Сотрудники оказывают содействие пребывающим в аэропорту. В материале отмечается, что особое внимание уделяют маломобильным гражданам и путешественникам с детьми.
В субботу, 2 мая, Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани действовали временные ограничения на использование воздушного пространства. В Росавиации отметили, что из-за принятых мер безопасности возможны корректировки в расписании рейсов.
Ведомство также рассмотрело инцидент с частным вертолетом МИ-8Т. Росавиация классифицировала ЧП как аварию. Инцидент произошел в пятницу, 1 мая. Частный пассажирский вертолет взлетал с вертолетной площадки и завалился набок. На борту находилось 24 человека, включая экипаж. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков на территорию Ненецкого автономного округа. В результате ЧП пострадали 10 человек. СК уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.