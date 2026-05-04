Кейт Миддлтон опубликовала фото принцессы Шарлотты в день ее 11-летия

В социальных сетях принца и принцессы Уэльских разместили фото принцессы Шарлотты, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимок девочки был опубликован 2 мая, в день рождения наследницы британской королевской семьи.
— Поздравляем Шарлотту с 11-летием! — гласит надпись под фотографией.
На снимке принцесса Шарлотта с улыбкой позирует на фоне цветов в джинсах и полосатом свитере.
Также королевская семья поделилась видео с принцессой, поблагодарив пользователей за поздравления с днем рождения.
«Юная красотка, еще и модница — маникюр в цвет воротника рубашки»; «Ого, на меня смотрит копия Уильяма. Я не могу это развидеть»; «Какая порода! Взрослая и красивая именинница», — писали фолловеры.
Кейт Миддлтон впервые после двух лет лечения от онкологии воссоединилась с королевской семьей на пасхальной службе. Об этом 6 апреля сообщило издание Daily Mail. Фотографы запечатлели ее с принцем Уильямом и детьми, которые направлялись в часовню Святого Георгия.