Кейт Миддлтон опубликовала фото принцессы Шарлотты в день ее 11-летия

Кейт Миддлтон впервые после двух лет лечения от онкологии воссоединилась с королевской семьей на пасхальной службе. Об этом 6 апреля сообщило издание Daily Mail. Фотографы запечатлели ее с принцем Уильямом и детьми, которые направлялись в часовню Святого Георгия.