На площади Мира открылась уличная выставка ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади Мира открылась выставка ко Дню Победы. Она будет открыта до 15 мая.
Выставка составлена по мотивам полосы газеты «Красноярский рабочий». Газета активно выпускала номера в военные годы.
В статьях нашла свое отражение культурная жизнь края в 1941—1945 годы. Афиши тех лет познакомят с деятелями культуры, которые создавали произведения искусства и сражались на фронте. Среди них — художники Борис Ряузов, Евгений Кобытев, Юрий Худоногов; писатели Виктор Астафьев и Иван Пантелеев, Георгий Суворов, Иван Уразов, Иван Бывших — герои, чей вклад в Победу и развитие культуры края невозможно переоценить.
Центральную часть экспозиции занимает каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды. Ступени послужат сценой для выступления прославленных коллективов края:
14 мая на ней в 19:30 выступит ансамбль «Сибирская вечора». Вход свободный.
