На площади Мира открылась уличная выставка ко Дню Победы

В статьях нашла свое отражение культурная жизнь края в 1941—1945 годы. Афиши тех лет познакомят с деятелями культуры, которые создавали произведения искусства и сражались на фронте. Среди них — художники Борис Ряузов, Евгений Кобытев, Юрий Худоногов; писатели Виктор Астафьев и Иван Пантелеев, Георгий Суворов, Иван Уразов, Иван Бывших — герои, чей вклад в Победу и развитие культуры края невозможно переоценить.