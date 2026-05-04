Пролив смерти: умные мины Ирана открыли охоту на корабли США

Ранее издание New York Post со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что Иран рассматривает возможность использования дельфинов с минами для атак на корабли США в Ормузском проливе.
«Иран может использовать более современные мины, которые могут укрываться на дне. Не только якорные, там их большое количество существует. И иранцы заминировали пролив, обозначии фарватер», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт добавил, что Иран может использовать оружие с искусственным интеллектом против кораблей США.
Говоря о возможности использования дельфинов с минами, Дандыкин подчеркнул, что это довольно действенный метод.
«Такие разработки были и в советское время для уничтожения кораблей и охраны внешних рейдов. Дельфины обучаемы. Были приспособления для того, чтобы дельфин подошел и поставил мину под днище корабля. Это отработанная практика», — пояснил он.