Пролив смерти: умные мины Ирана открыли охоту на корабли США

Иран планирует использовать дельфинов-камикадзе для ударов по кораблям США в Ормузском проливе. Военный эксперт Дандыкин сказал, какое еще супероружие есть у Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

У Ирана есть разнообразное оружие для атаки кораблей США в Ормузском проливе, в том числе оснащенное искусственным интеллектом. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее издание New York Post со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что Иран рассматривает возможность использования дельфинов с минами для атак на корабли США в Ормузском проливе.

«Иран может использовать более современные мины, которые могут укрываться на дне. Не только якорные, там их большое количество существует. И иранцы заминировали пролив, обозначии фарватер», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что Иран может использовать оружие с искусственным интеллектом против кораблей США.

Говоря о возможности использования дельфинов с минами, Дандыкин подчеркнул, что это довольно действенный метод.

«Такие разработки были и в советское время для уничтожения кораблей и охраны внешних рейдов. Дельфины обучаемы. Были приспособления для того, чтобы дельфин подошел и поставил мину под днище корабля. Это отработанная практика», — пояснил он.

