Для 38 погорельцев из Кучерово открыли пункт временного размещения в школе

После крупного пожара в селе Кучерово, уничтожившего несколько домов, 38 местных жителей временно разместили в Александровской школе. Пункт организован по поручению губернатора Михаила Котюкова.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, с погорельцами работают специалисты соцзащиты и комплексного центра соцобслуживания. Они помогают восстановить документы, обеспечивают одеждой и питанием. Каждый пострадавший получит положенные денежные выплаты.

Местные власти уже заняты поиском постоянного жилья для дальнейшего расселения.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело завели после крупного пожара в селе Красноярского края.