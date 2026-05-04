Омская бегунья Марина Ковалева завоевала серебро чемпионата России по марафону

Спортсменка преодолела 42,2 километра в Казани за 2 часа 30 минут и 10 секунд, уступив только лидеру из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Казани состоялся чемпионат России по марафону в рамках 12-го Казанского марафона. На старт вышли сильнейшие российские атлеты, а конкуренцию им составили бегуны из Кении и Эфиопии.

Омская спортсменка Марина Ковалева показала высокий результат и заняла второе место в женском забеге. Дистанцию 42,2 километра она преодолела за 2 часа 30 минут и 10 секунд.

«Омичка уступила меньше 5 минут Луизе Лега из Санкт-Петербурга. Поздравляю Марину и ее тренера Бориса Андреевича Жгира с заслуженной наградой!» — написал в своем телеграм-канале министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Победительницей чемпионата стала Луиза Лега из Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 26 минут и 7 секунд. Третье место заняла Анастасия Деркач из Челябинска, показавшая время 2 часа 32 минуты и 4 секунды.

Марафон — одна из самых сложных дисциплин в легкой атлетике, требующая не только физической выносливости, но и стратегического мышления, умения распределять силы на всей дистанции. Результат Марины Ковалевой подтверждает высокий уровень подготовки омских спортсменов и эффективность работы тренерского штаба.