В Хабаровске начались массовые отключения горячей воды

— От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево, — информируют в компании.