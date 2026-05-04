В Хабаровске начались массовые отключения горячей воды

К испытаниям по определению тепловых потерь приступили специалисты в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее в АО «ДГК» объясняли, что проводятся подобные работы один раз в пять лет.
Так, с началом этой недели, 4 мая, и до 6 мая тепловые потери будут выявлять на тепломагистралях зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33).
— От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево, — информируют в компании.
В эти же даты испытания пройдут в зоне Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-17 и ТМ-19). Горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района и в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — населенные пункты Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
Напомним, после испытаний по определению тепловых потерь жителей предупредили также о планируемых весенних гидравлических испытаниях.