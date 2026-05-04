В Хабаровском крае фестиваль «ЦИФРА 27» собрал более 450 IT-участников

В Хабаровске прошёл краевой фестиваль IT-компетенций «ЦИФРА 27», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участниками стали более 450 школьников и студентов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и районов края. Для многих это стало первым опытом работы с реальными задачами в сфере цифровых технологий.
Фестиваль включал как очные, так и дистанционные направления. Ребята соревновались в 3D-моделировании, программировании, криптографии, графическом дизайне и кибербезопасности.
Отдельным испытанием стало задание по 3D-моделированию — участникам предложили создать модель современного пассажирского самолёта, ориентируясь на реальные формы авиационной техники.
«Сейчас я учусь в центре “ТЕХНО-IT-куб” на направлении “Робототехника”… поэтому решил принять участие в этом конкурсе», — рассказал участник фестиваля Максим Цекунов.
Организаторы отмечают, что фестиваль не ограничивается соревнованием: он включает профориентационные встречи, мастер-классы и диалоги с представителями IT-компаний. Школьникам показали реальные проекты и рассказали о современных цифровых профессиях.
«ЦИФРА 27» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В рамках деловой программы также прошли встречи с вузами и IT-компаниями региона. Представители отрасли говорили о навыках, которые востребованы уже сегодня — от веб-разработки до цифрового дизайна.
Фестиваль продолжится в дистанционном формате до 18 мая. Тогда будут объявлены победители заочных номинаций.