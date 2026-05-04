Новое унижение: США предсказали очередной позор в случае вторжения на Кубу

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в интервью aif.ru оценил, способен ли Вашингтон открыть еще один фронт.
«Один в поле»: почему США рискуют остаться в одиночестве.
Заявления из Белого дома звучат воинственно, но ситуация вокруг Кубы кардинально отличается от иранского кризиса. Если в конфликте с Ираном роль «спускового крючка» сыграл Израиль, а США могли рассчитывать на коалицию европейских союзников, то в Карибском море Вашингтон рискует остаться в совершенной изоляции.
«Трампу уже не светит создание какой-либо коалиции, — пояснил aif.ru Перенджиев. — Использовать кого-то в качестве прокси-силы он вряд ли сможет, разве что попытается сформировать вооруженные группы из числа бывших кубинцев — граждан США кубинского происхождения».
При этом эксперт обратил внимание, что американский президент может начать ограниченную операцию без одобрения Конгресса в течение 60 дней.
«США остались неудовлетворены ситуацией на Ближнем Востоке. Они, как лев, глотнули мяса, но остались голодными. Вашингтон хочет развязать такую войну, чтобы потом объявить о своей победе», — добавил Перенджиев.
Экономическое удушение вместо блицкрига: ставка на блокаду.
Несмотря на громкие заявления о «новом рассвете», открытого вторжения может не произойти. Пентагон, вероятно, делает ставку на «холодную блокаду».
«Американцы полагают, что Кубу легче раздавить, потому что она далеко от России и Китая, — рассуждает Перенджиев. — Скорее всего, они наивно попытаются устроить морскую блокаду, перекрыв движение судов, и рассчитывают, что режим падет сам, сдавшись без единого выстрела. Но я думаю, этого не произойдет».
Эксперт убежден, что кубинцы будут воевать до последнего в случае вторжения США,
Международный ответ: кто встанет на защиту Гаваны.
В случае реальной угрозы Куба не останется без поддержки, и это тот фактор, который, по мнению аналитиков, в США недооценивают. Китай уже ранее выступал с жестким заявлением, что поддерживает право Гаваны на защиту суверенитета и выступает против любых попыток лишить кубинский народ права на существование.
Как отметил Перенджиев, открыто против США в военном плане может выступить Никарагуа, а латиноамериканские страны, пусть и не рискнувшие открыто ссориться с Вашингтоном, способны оказать скрытую помощь вплоть до отправки добровольцев.
«Китай не останется в стороне, потому что понимает, если США начнут там хозяйничать, то это серьезным образом перекроет торговые пути, еще сильнее ударит по экономическим интересам компаний, которые действуют в Латинской америке и портах Панамского канала», — добавил эксперт.
Россия также дорожит отношениями с Кубой, что подчеркивали ранее в Кремле.
«Россия тоже дорожит отношениями с Кубой, а любая блокада со стороны США вызывает у нас тревогу», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Перенджиев предупредил, что план быстрого захвата «Острова свободы» может серьезно провалиться. Куба не Иран, и здесь у США нет мощного регионального прокси. Пока Вашингтон болтает о «метре от берега», кубинский народ и его лидеры демонстрируют массовую поддержку революции, которая не собирается капитулировать «ни на одном сантиметре своей национальной территории».