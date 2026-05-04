Из Ленинского района Красноярска выдворили мигрантов-нелегалов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска прошел полицейский рейд по соблюдению миграционного законодательства. Правоохранители осмотрели стройки и заведения общепита.

Всего проверили больше 40 иностранных граждан. В итоге шестерых человек задержали и доставили в отдел полиции № 4 для разбирательства. Зафиксировали 13 административных дел. Пятеро мигрантов работали без необходимых документов, теперь к ответственности привлекут не только их, но и работодателей — по этим фактам уже начались проверки.

Еще двое нарушили сроки пребывания в стране — их принудительно выдворят, а въезд в Россию для них закроют на пять лет.

Отдельное внимание уделили и тем, кто предоставляет жилье нелегально находящимся в стране иностранцам — сейчас полиция устанавливает принимающую сторону, чтобы привлечь ее к ответственности.

Проверку будут продолжены, сообщают в краевом МВД.